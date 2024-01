Das Gesundheits-Horoskop für Samstag, 6. Januar 2024

Wechseljahre machen zu schaffen

Der Skorpion-Mond regiert die Blase und jetzt ist man in diesem Bereich besonders empfindlich. Kalte Füße können an diesen Tagen leicht Entzündungen von Blase und Nieren verursachen. Auch Wechseljahresbeschwerden könnten bei Skorpion-Mond vor allem den Zeichen mit Skorpion-, Wassermann-, Stier- und Löwe-Energie zu schaffen machen. Bei Hitzewallungen in den Wechseljahren helfen Lindenblüten und Zistrosenblätter: Je eine halbe Handvoll in 1 l kaltes Wasser geben. 8 Stunden zugedeckt ziehen lassen, abseihen, den Waschlappen damit tränken und den Körper damit abwaschen.

Tipp des Tages:

Zistrosentee tut gut in den Wechseljahren.

