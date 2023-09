Das Gesundheits-Horoskop für Samstag, 7. Oktober 2023

Die Galle ist jetzt empfindlich

Der Krebs-Mond macht vor allem die Zeichen mit Krebs-, Widder-, Waage- und Steinbock-Energie anfällig für Magenbeschwerden und Gastritis. Vermeiden Sie zu scharfes und fettes Essen. Alkohol und zu viel Kaffee sollten ebenfalls vermieden werden. Leber und Galle reagieren empfindlich. Außerdem schürt der Krebs-Mond unnötige Ängste. Panikattacken treten ebenfalls häufiger auf. Da sich der Mond mit Mars in Spannung verbindet, ist die Unfallgefahr deutlich erhöht. Lassen Sie sich in allem, was Sie tun Zeit, und achten Sie mehr auf sich. Gönnen Sie sich Ruhepausen.

Tipp des Tages:

Endlich mal wieder ausschlafen.

