Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 17. September 2023

Viel trinken ist jetzt wichtig

Alles, was die Niere an Waage-Tagen belastet, wirkt noch schädlicher als bei anderen Mondphasen. Versuchen Sie daher, dieses Organ nicht zu sehr zu belasten. Achten Sie bei Waage-Mond auf eine gute Durchwärmung der Nieren- und Blasengegend. Planen Sie an diesen Tagen eine Trinkkur. Trinken Sie mindestens drei bis vier Liter am Tag. Die Zeichen mit Waage-, Widder-, Steinbock- und Krebs-Energie sind besonders gefährdet, an Nierenleiden zu erkranken. Neptun in den Fischen schwächt die Energien der Zeichen mit Fische-, Jungfrau-, Schütze- und Zwillinge-Energie.

Tipp des Tages:

Heute gibt es nur Gemüse.

