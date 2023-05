Das Gesundheits-Horoskop für Donnerstag, 07. Oktober 2021

Die Nieren machen Probleme

Haben Sie viel Krebs-, Steinbock-, Widder- und Waage-Energie in Ihrem Horoskop? Dann könnte Ihnen der Waage-Mond zu schaffen machen. Schmerzhaftes Ziehen im Rücken muss nicht immer Ischias sein, auch Nierenbeschwerden machen sich oft so bemerkbar. Dem Blasen- und Nierenbereich zuliebe heißt es trinken, trinken, trinken – am besten natürlich Mineralwasser oder ungesüßte Tees. Ob Sie dabei zum Früchtetee, zu einem speziellen Kräutertee oder zu Roiboos greifen, bleibt Ihrem Geschmack überlassen, nur schwarzer Tee ist eher ungünstig, da er ebenso wie Kaffee die Blase reizt.

Tipp des Tages:

Yoga entspannt Geist und Seele.

