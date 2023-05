Das Gesundheits-Horoskop für Donnerstag, 21. Oktober 2021

Zugluft mag dieser Mond gar nicht

Wenn der Mond im Stier steht, dann sollte man Zugluft meiden, denn der Stier-Mond straft dies sofort mit einer schmerzhaften Nackenverspannung. Tipp bei Verspannungen: Gerade sitzen oder stehen. Den rechten Arm hängen lassen, die linke Hand mit dem Handrücken auf dem Kopf ablegen und den Kopf langsam in Richtung linke Schulter drücken. Ziehen Sie dabei die rechte Schulter nach unten. Halten Sie diese Position für 20 Sek., dann Seitenwechsel. Unter anderem erkranken jetzt viele mit Stier-, Skorpion-, Löwe- oder Wassermann-Energie schneller an Hals- und Mandelentzündung oder an Schnupfen.

Tipp des Tages:

Gymnastik löst Verspannungen.

