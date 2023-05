Das Gesundheits-Horoskop für Mittwoch, 20. Oktober 2021

Der Kopf dröhnt und brummt

Heute findet ein Vollmond im Widder statt. Der Mond trifft sich mit Mars in Opposition und mit Pluto im Quadrat. Das ist eine explosive Mischung. Bei vielen reagiert jetzt der Körper mit Kopfschmerzen oder Migräne. Gefährdet sind die Zeichen mit Widder-, Krebs-, Steinbock- und Waage-Energie. Tipp: Bei Kopfschmerzen wirkt das Einmassieren von Minzöl besonders wohltuend. Und so kann man es selbst herstellen. Die Blätter von einem Bund Minze in ein Glas geben, mit parfümfreien Babyöl auffüllen und fest verschließen. Acht Wochen lagern, damit es richtig durchziehen kann.

Tipp des Tages:

Am Abend ein Entspannungsbad.

Wie verläuft der Monat? Lesen Sie hier Ihr Monatshoroskop !

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche