Das Gesundheits-Horoskop für Donnerstag, 23. September 2021

Die Augen machen Probleme

An Widder-Tagen ist der Kopfbereich gefährdet; das kann bedeuten, dass man Kopfschmerzen bekommt, aber auch mit den Augen kann man Probleme bekommen. Wie hier mit diesem Beispiel: Bei einer Entzündung des Augenlids am Wimpernkranz könnte es an einer älteren, bakteriell infizierten Wimperntusche liegen. Ist die Wimperntusche älter als vier Wochen, am besten gleich wegwerfen und auf Make-up verzichten, bis die Entzündung abgeheilt ist. Zur natürlichen Unterstützung aufgebrühte Teebeutel – am besten Salbei, Pfefferminz oder grüner Tee – für 15 Minuten auf das Auge legen.

Tipp des Tages:

Kosmetik auf Haltbarkeit prüfen.

