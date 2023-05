Das Gesundheits-Horoskop für Freitag, 15. Oktober 2021

Beine hoch – das tut den Venen gut

Der Mond steht im Wassermann. Venenentzündungen und Krampfadern sind mittlerweile zu einer Volkskrankheit geworden. Wer davon betroffen ist, klagt über dicke Beine und Schmerzen entlang einer Vene, hat Muskelkrämpfe oder Brennen in den Beinen. Oft kommt es auch zu Hautverfärbungen, vor allen an den Knöcheln. Wippen Sie öfters mit den Füßen, gehen Sie wandern, schwimmen Sie. Enzympräparate verbessern die Durchblutung und lassen Entzündungen abklingen. Tipp: Ringelblumensalbe, mehrmals täglich aufgetragen, lässt Entzündungen und Schweregefühl in den Beinen abklingen.

Tipp des Tages:

Ein Spaziergang kräftigt Ihre Venen.

