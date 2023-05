Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 18. Oktober 2021

Probleme mit den Zähnen

Mit dem Widder-Mond können verstärkt Zahn­beschwerden auftreten, unter denen insbesondere die Zeichen mit Widder-, Krebs-, Waage- und Steinbock-Energie leiden. Die Zähne zu pflegen und zu schützen steht deshalb an oberster Stelle des täglichen Zähneputzens. Dabei sollten Kinder mit der Rotationstechnik und Erwachsene mit der Rütteltechnik am besten nach jedem Essen ihre Zähne putzen. Eine Zahnfleischentzündung hat vielerlei Ursachen, begründet etwa in Zahnstein, schlecht sitzenden Zahnprothesen oder durch Vitaminmangel. Nelkenöl hilft bei entzündetem Zahnfleisch.

Tipp des Tages:

Zahnseide benutzen.

Uranus im Transit zum Geburtsjupiter: Wie Sie Ihre inneren Ketten sprengen können!

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche