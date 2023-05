Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 20. September 2021

Ein Fußbad ist einfach herrlich

Nach einem langen, arbeitsreichen Tag, womöglich noch in unbequemen Schuhen, sollten Sie sich am Abend mit einem erfrischenden Fußbad verwöhnen: 2 Tassen Salz, eine halbe Tasse Backpulver und Zesten einer Limette in einem Einmachglas mischen. 4 Tropfen Limettenöl und 4 Tropfen Pfefferminzöl dazugeben, Deckel schließen und schütteln. Drei Esslöffel davon in handwarmes Wasser geben und genießen. An Fische-Tagen ist das eine besondere Wohltat vor allem für die Zeichen mit Schütze-, Fische-, Jungfrau- und Zwillinge-Energie.

Tipp des Tages:

Die Füße mit einer Massage verwöhnen.

