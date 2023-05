Das Gesundheits-Horoskop für Dienstag, 21. September 2021

Entgehen Sie der Stressfalle

Heute findet ein Vollmond statt. Das wird ein unruhiger und hektischer Tag. Darauf sollten sich vor allem die Zeichen mit Widder-, Waage-, Steinbock- und Krebs-Energie vorbereiten. Beginnen Sie den Tag stressfrei. Stehen Sie eine halbe Stunde eher auf, machen Sie Wechselduschen, frühstücken Sie ein paar Minuten länger als üblich, machen Sie sich auch ein paar Minuten eher auf den Weg zur Arbeit. Gehen Sie mit Bedacht an Ihre Pflichten ran, checken Sie ab, was wirklich wichtig ist und legen Sie unwichtige Dinge erst mal beiseite. So wirken Sie dem Stress entgegen.

Tipp des Tages:

Am Abend entspannt eine Meditation.

