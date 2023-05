Das Gesundheits-Horoskop für Samstag, 25. September 2021

Fette Speisen machen müde

Beim Stier-Mond achtet man weniger auf die Ernährung, man kann einfach nicht widerstehen, isst meis­tens zu viel von dem, was dem Körper nicht guttut. Die Folge kann dann sein, obwohl man ausreichend geschlafen hat, dass man man ständig erschöpft ist. Zu viel Fetthaltiges am Morgen – wie etwa 10 g Butter zum Rührei – kann müde machen. Fett braucht zur Verdauung viel Blut im Magen-Darm-Trakt, das fehlt dann zur optimalen Sauerstoffversorgung im Gehirn. Überhaupt ist an Stier-Tagen weniger Fettkonsum ratsam. Magerquark, Obst, Gemüse und Huhn sind gute Alternativen.

