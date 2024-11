Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 19. November 2024

An Krebs-Tagen reagiert man äußerst sensibel und empfindsam auf äußere Einflüsse. Machen Sie deshalb einen großen Bogen um alles, was Ihre Nerven zu sehr belasten könnte. Die Zeichen mit Widder-, Waage-, Steinbock- und Krebs-Energie sind diesmal besonders leicht aus der Fassung zu bringen. Operationen im Bereich des Magens und der Brust sollten nur in dringenden Fällen erfolgen. Heute sollten Sie die Zeit nutzen, um sich etwas Schönes zu gönnen, der Seele Gutes zu tun. Treffen Sie Freunde, verschönern Sie Ihr Heim, verwöhnen Sie sich. Nutzen Sie die Kraft der Natur und der Heilkräuter.

Tipp des Tages:

Hören Sie Ihre Lieblingsmusik.