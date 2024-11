Das Gesundheitshoroskop für Mittwoch, 20. November 2024

Hatten Sie in letzter Zeit nur Stress und Ärger? An Krebs-Tagen erhält man dann die Quittung. Nervöse Magenkrämpfe machen sich bemerkbar. Besonders gefährdet sind die Zeichen mit Krebs-, Widder-, Waage- und Steinbock-Energie. Wer bei der kleinsten Sünde bereits unter Gallenschmerzen leidet, der sollte an Krebs-Tagen auf leichte Kost achten. Sodbrennen ist bei Krebs-Mond überhaupt keine Seltenheit. Tipp bei Sodbrennen: Vermeiden Sie fette Speisen, vor allem in Fett Ausgebackenes. Hastiges Essen und Stress lösen ebenfalls dieses lästige Leiden aus. Frische Ananas nach dem Essen hilft Sodbrennen zu verhindern.

Tipp des Tages:

Meiden Sie fette und zu scharfe Speisen.