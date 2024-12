Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 24. Dezember 2024

Ein entspannter und relaxter Tag

Die heutige Waage-Energie bezieht sich auf die Körperbereiche Blase und Nieren. Alles, was diese stark belastet, wirkt schädlicher als an anderen Tagen. Trinken Sie mindes­tens drei Liter Wasser, das spült Nieren und Blase gut durch. Diese Mond-Energie sorgt heute für einen entspannten und harmonischen Heiligen Abend. Sie genießen das sehr. Nur die Zeichen mit Waage-, Krebs-, Steinbock- und Widder-Energie. könnten heute ein bisschen Unruhe verspüren und unter Schlaflosigkeit leiden. Aber keine Sorge, ein bisschen an Lavendelöl schnuppern und schon fühlen Sie sich deutlich entspannter.

Tipp des Tages:

Lavendel hilft gegen Schlaflosigkeit.