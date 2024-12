Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 23. bis 29. Dezember 2024

In den Weihnachtstagen hat der Mond einen starken Einfluss auf uns. Am Montag zum Beispiel, fördert er im Sextil zu Mars und Merkur unsere Kommunikation, was sich ideal dafür eignet, wichtige Gespräche noch vor Weihnachten zu führen. An Heiligabend beschenken uns Venus und Mond im Trigon, mit einer liebevollen und harmonischen Atmosphäre.

Am 25. Dezember könnte es durch ein Mond-Pluto-Quadrat zu Spannungen kommen, doch ein Mond-Sonne-Sextil am Abend bringt Hoffnung. Am zweiten Weihnachtstag, dem 26. Dezember, sorgt das Trigon des Mondes zu Saturn für Stabilität und neue Kraft. Und abschließend lädt der Mond am Sonntag wieder in einer positiven Verbindung mit Merkur dazu ein, aus innerer Unruhe neue Stärke zu schöpfen und positive Impulse zu setzen!

