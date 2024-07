Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 11. Juli 2024

Brennnessel entschlackt

Der Jungfrau-Mond kann bei den Zeichen mit Jungfrau-, Fische-, Zwillinge- und Schütze-Energie zu Beschwerden der Verdauung führen. Alles, was die Verdauungsorgane stärker belastet, wirkt schädlicher als an anderen Mond-Tagen. Ein Blutreinigungstee wirkt an Jungfrau-Tagen wahre Wunder. Trinken Sie über den Tag verteilt drei bis vier Tassen Brennnesseltee. Das entschlackt und entwässert. Der Beginn einer Kur ist bei Jungfrau-Mond von Vorteil. Hühneraugen und Warzen lassen sich leicht entfernen. Operationen im Bereich der Verdauungsorgane sollten nur in dringenden Fällen erfolgen.

Tipp des Tages:

Legen Sie einen Entschlackungstag ein.

