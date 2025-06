Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 12. Juni 2025

Dieser Mond irritiert Ihre Haut

Der Steinbock-Mond kann bei den Zeichen mit Krebs-, Widder-, Waage- und Steinbock-Energie zu Hautirritationen führen. Vor allem Hautallergien treten jetzt unerwartet auf. Auslöser sind oft Lebensmittel. Lassen Sie in solch einem Fall einen Allergietest machen. Schonen Sie Ihre Gelenke und Knochen, indem Sie körperliche Überanstrengung vermeiden. Sollten Sie an Hühneraugen und Warzen leiden, können Sie diese jetzt gut behandeln. Entspannende Massagen sind jetzt eine Wohltat für Jungfrau, Löwe, Steinbock und Stier. Am Abend unbedingt entspannen. Ihr Körper braucht Ruhe.

Tipp des Tages:

Quark entspannt die müde Gesichtshaut.