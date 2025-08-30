Das Geburtstagshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau für die Woche vom 01. bis 07.09.2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Saturn und Neptun signalisieren, dass Sie Umwege in Kauf nehmen müssen, vielleicht sogar eine kleine Enttäuschung, die Sie etwas später aber mit „Gott sei Dank“ kommentieren. Alles, was Ihnen passiert, hat einen langfristigen Sinn, auch, wenn es manchmal nicht danach aussieht.

Ihre besten Zeiten: 15. – 17. November (gutes Gelingen), 22. – 24. Juli (Klarheit bekommen), 6. – 8. August (Liebeschancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstvertrauen, Weitblick und Ehrgeiz.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: In der Ruhe liegt die Kraft.

An diesem Tag geboren: Barry Gibb, Gloria Estefan, Francis William Aston, Roy J. Glauber.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass sich ein bestimmter Wunsch nun endlich erfüllt.