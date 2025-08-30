präsentiert von WUNDERWEIB.de
Wöchentliches Horoskop

Das Geburtstagshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau für die Woche vom 01. bis 07.09.2025

Christine Schoppas Jahresprognose 2023 - Foto: Astrowoche
Christine Schoppa, Astrologin

Lesen Sie jetzt das Geburtstagshoroskop für alle, die in der Woche vom 1. bis 7. September 20255 ihren Geburtstag feiern.

Liebe Jungfrau, es war nicht immer einfach, in den letzten Wochen und Monaten, oder? Aber jetzt die gute Nachricht in einem Wort: Jupiter! Im neuen Lebensjahr begleitet und beschützt Sie der Glücksplanet. Wünsche erfüllen sich, endlich!

Jetzt aktuell: Monatshoroskop September 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit im Spätsommer!

Das Geburtstagshoroskop für den 1. September 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Saturn und Neptun signalisieren, dass Sie Umwege in Kauf nehmen müssen, vielleicht sogar eine kleine Enttäuschung, die Sie etwas später aber mit „Gott sei Dank“ kommentieren. Alles, was Ihnen passiert, hat einen langfristigen Sinn, auch, wenn es manchmal nicht danach aussieht.

Ihre besten Zeiten: 15. – 17. November (gutes Gelingen), 22. – 24. Juli (Klarheit bekommen), 6. – 8. August (Liebeschancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstvertrauen, Weitblick und Ehrgeiz.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: In der Ruhe liegt die Kraft.

An diesem Tag geboren: Barry Gibb, Gloria Estefan, Francis William Aston, Roy J. Glauber.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass sich ein bestimmter Wunsch nun endlich erfüllt.

Das Geburtstagshoroskop für den 2. September 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Merkur bringt eine neue Ausdauer und bis dato nicht dagewesene Präzision in Ihr Leben. Wenn Sie sich für das kommende Jahr erst einmal etwas in den Kopf setzen, ziehen Sie das auch auf Gedeih und Verderb durch. Ihr Wille kann jetzt wahrlich Berge versetzen. Planen Sie also schon rechtzeitig die nächsten zwölf Monate.

Ihre besten Zeiten: 27. – 29. November (topfit), 10. – 12. April (die Weichen neu stellen), 4. – 6. Juni (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstvertrauen, Durchsetzungskraft und Organisationstalent.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich will.

An diesem Tag geboren: Joseph Roth, Keanu Reeves, Claus Kleber, Frederick Soddy (Nobelpreis).

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie werden spüren, wie viel Liebe man Ihnen entgegenbringt.

Das Geburtstagshoroskop für den 3. September 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie haben wirklich ganz tolle Sterne. Jupiter verbindet sich mit dem Mond, was darauf verweist, dass Sie vor allem auf der emotionalen Ebene sehr glücklich sein werden. Die Palette reicht weit: eine neue Aufgabe, mehr Verantwortung, ein*e neue*r Partner*in – irgend­etwas oder irgendwer wird Ihr Leben unheimlich bereichern.

Ihre besten Zeiten: 5. – 7. Dezember (gute Zeit für Weiterbildung), 1. – 3. Mai (neue Erkenntnisse), 18. – 20. Juni (lukrative Geschäfte).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Verantwortungsbewusstsein, Mut und innere Stärke.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich entfalte mein ganzes Potenzial.

An diesem Tag geboren: Ferdinand Porsche, Fritz Pregl (Nobelpreis), Louis Sullivan.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie haben tolle Ideen und die kommen auch gut bei anderen an.

Das Geburtstagshoroskop für den 4. September 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: An Neuerungen und Veränderungen wird es auch Ihnen nicht mangeln. Sind Sie bereit für große Veränderungen? Ja. Nachdem der Mond auch sehr aktiv ist, besteht die Chance, dass Sie einen völlig neuen Beruf ausüben, sich privat neu binden werden. Alles ist möglich!

Ihre besten Zeiten: 29. – 31. Dezember (Liebesglück), 13. – 15. Februar (Vertrauen), 24. – 26. Juli (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Die Fähigkeit, loszulassen und Weichen für die Zukunft zu stellen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Mein Leben wird von Tag zu Tag besser.

An diesem Tag geboren: Anton Bruckner, Beyoncé, David Garrett, Max Delbrück (Nobelpreis), William Lyons.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie Ihren Zielen langsam näherkommen.

Das Geburtstagshoroskop für den 5. September 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Jupiter sorgt für Neuigkeiten in Ihrem Leben. Von einem neuen Hobby, über neue Freund*innen, bis hin zum völlig neuen Job – alles ist im kommenden Jahr möglich. Und es handelt sich ausschließlich um Verbesserungen. Lassen Sie sich überraschen! Es wird herrlich, wenn Sie sich offen dafür zeigen und dem Ganzen positiv entgegentreten.

Ihre besten Zeiten: 18. – 20. November (gutes Gespür), 14. – 16. Januar (neue Erkenntnisse), 11. – 13. August (Lotto spielen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Balance, Lernfähigkeit und der Blick fürs Wesentliche.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: In der Ruhe liegt die Kraft.

An diesem Tag geboren: Paul Breitner, Freddy Mercury, Caspar David Friedrich.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass eine bestimmte Sache nun vollendet werden kann.

Das Geburtstagshoroskop für den 6. September 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie werden eine neue Seite an sich entdecken: Eine gemütliche Note kommt auf. Das heißt jetzt nicht, dass Sie keinen Wert mehr auf Geld und Karriere legen, aber Sie definieren sich nicht mehr ausschließlich darüber. Eine neue Entspanntheit und damit Glück kommen in Ihr Leben.

Ihre besten Zeiten: 21. – 23. Januar (Zufriedenheit), 16. – 18. Mai (jemanden überzeugen), 25. – 27. Juli (sich versöhnen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Rhetorisches Geschick, Charme und Esprit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich vertraue auf meine Stärken.

An diesem Tag geboren: Franz Josef Strauß, Edward Victor Appleton, Frank Stronach, John Dalton, Richard John Roberts.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf ein gutes Miteinander mit Freund*innen, Bekannten, Kolleg*innen und Nachbar*innen.

Das Geburtstagshoroskop für den 7. September 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit dem Vollmond, Merkur und Jupiter haben Sie aber wirklich sehr starke Sterne! Tatsächlich, wenn Sie sich erst einmal etwas in den Kopf setzen, so ziehen Sie das im kommenden Lebensjahr auch durch. Sie sind wahnsinnig ehrgeizig und ambitioniert. Alle Achtung, da krempeln Sie doch auf einen Schlag Ihr Leben um!

Ihre besten Zeiten: 20. – 21. November (Selbstvertrauen), 7. – 9. Februar (Klarheit bekommen), 14. – 16. August (Hilfe annehmen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Kreativität, Mitgefühl und Intuition.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf meine innere Stimme.

An diesem Tag geboren: Gloria Gaynor, Buddy Holly, Elia Kazan, Elisabeth I., David Packard, John McDouall Stuart.

Artikelbild und Social Media: jakkapan / AdobeStock

