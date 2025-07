Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 17. Juli 2025

Migräne macht zu schaffen

Der Widder-Mond regiert in der Gesundheit den Bereich Zähne und Kopf. Alles, was an diesen Tagen für diese Körperregion getan wird, wirkt doppelt vorbeugend und heilend. Sehr häufig ist bei Widder-Mond zu beobachten, dass sich Zahnprobleme häufen und vermehrt Kopfschmerzen auftreten. Die Zeichen mit viel Widder-, Krebs-, Waage- und Steinbock-Energie im Horoskop haben damit jetzt am meisten Probleme. Migräne tritt häufig nach längeren Stressphasen auf. Versuchen Sie, während solcher Stressphasen trotzdem den nötigen Ausgleich zu finden. Sport ist ideal dafür, am besten an der frischen Luft, z. B. walken oder joggen.

Tipp des Tages:

Frische Luft macht den Kopf frei.