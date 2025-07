Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 20. Juli 2025

Unruhiger Start in den Sonntag

Mond und Uranus verbinden sich in Konjunktion und bringen viel Unruhe in den Tag. Man verzettelt sich jetzt, ist unkonzentriert und lässt sich leicht ablenken. Der Stier-Mond macht zudem auch heute anfällig für Erkältungen oder eben die Sommergrippe. Gefährdet sind die Zeichen mit Stier-, Wassermann-, Löwe- und Skorpion-Energie. Nachmittags steht der Mond dann in den Zwillingen. Jetzt sind Lebensfreude und Geselligkeit angesagt. Freunde treffen, mit der Familie etwas unternehmen, das ist wie Seelenbalsam. Sie blühen auf und genießen den freien Tag.

Tipp des Tages:

Die Lebensfreude tut Ihrer Seele gut.