Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 30. Januar 2025

Mond im Wassermann kann die Muskeln und Gelenke in Mitleidenschaft ziehen, wenn diese zum Beispiel beim Sport überbeansprucht werden. Gehen Sie lieber lange an der frischen Luft spazieren oder treiben Sie Wintersport, z. B. Langlauf. Zu langes Sitzen oder Stehen sollten in nächster Zeit vor allem die Zeichen mit Löwe-, Stier-, Skorpion- und Wassermann-Energie meiden. Es kann zu Venenentzündungen kommen. Tipp bei Venenentzündung: Wenn die Waden heiß werden und schmerzen, sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden, um zu klären, ob es eine Thrombose ist.

Tipp des Tages:

Probieren Sie es doch mal mit Langlauf.