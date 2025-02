Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 6. Februar 2025

Moorbäder – gut für die Gelenke

Rheumatische Beschwerden treten häufig in Form von Schmerzen in Knie- und Schultergelenken auf. Die chinesische Medizin kennt eine sehr einfache Übung, um diese Schmerzen zu lindern. Reiben Sie das schmerzende Gelenk mit der Handfläche im Uhrzeigersinn sanft etwa hundertmal. Moorbäder sind eine altbewährte Methode, deren heilende Wirkung in erster Linie der Wärme zu danken ist. Achten Sie auf Ihr Gewicht. Essen Sie Ballaststoffe und weniger Kalorien. Der Zwillinge-Mond gefährdet vor allem die Zeichen mit Zwillinge-, Schütze-, Jungfrau- und Fische- Energie.

Tipp des Tages:

Massagen tun den Gelenken gut.