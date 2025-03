Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 14. März 2025

Sich selbst Gutes tun

Heute ist Vollmond in der Jungfrau und somit ein Tag, dem Sie Ihrer Gesundheit widmen sollten. Fangen Sie schon am Morgen damit an. Machen Sie Wechselduschen, bringen Sie anschließend Ihren Körper mit Bürstenmassagen in Schwung. Danach ein leichtes Frühstück. Verzichten Sie den ganzen Tag auf schwere und fettreiche Kost. Stellen Sie einen Ernährungsplan auf, den Sie die ganze Woche oder sogar länger durchhalten. Mond und Neptun machen Wasseranwendungen besonders effektiv heute. Vielleicht am Abend im Hallenbad ein paar Runden schwimmen?

Tipp des Tages:

Bürstenmassagen machen rosige Haut.