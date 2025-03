Vollmond im März 2025: Mit dem Jungfrau-Mond schmieden wir große Jahrespläne!

Das Sternzeichen Jungfrau ist für sein außergewöhnliches Organisationstalent bekannt. Eine Jungfrau hat immer einen Plan A, B, C und D parat und kommt durch ihren Fleiß und ihren Ehrgeiz schnell ans Ziel. Das liegt außerdem an dem scharfen Verstand einer Jungfrau und daran, dass sie hinter allen Phänomenen immer die logischste Begründung sucht.

Wenn der Vollmond im Sternzeichen Jungfrau steht, übertragen sich diese positiven Eigenschaften auf uns, und wir können davon profitieren. Die Weitsicht und das Planungstalent des Sternzeichens eignen sich jetzt besonders gut, um das neue astrologische Jahr, das kurz bevorsteht, ins Visier zu nehmen.

Am 20. März 2025 beginnt sowohl der Frühling als auch die Widder-Saison und damit auch ein neuer Durchlauf des Sternzeichen-Kreises. Zum Vollmond sollten wir innehalten, genau überlegen, was wir uns von diesem neuen Kapitel versprechen, und auch konkret aufschreiben, wie wir diese Ziele erreichen. Vor allem Sternzeichen wie Fische, Wassermänner und Schützen, die sich mit Planungen sonst eher schwertun, können jetzt vom Jungfrauen-Vollmond profitieren.

Was der Jungfrau schwerer fällt, sind Emotionen. Sowohl sie zu zeigen als auch sie bei anderen zu deuten und nachzuvollziehen, ist eine der größten Herausforderungen des rationalen Erdzeichens. Dadurch wirken Jungfrauen manchmal unnahbar und kühl. Außerdem können andere Sternzeichen sich von ihrem Perfektionismus überfordert fühlen. Denn den Anspruch, den das eifrige Zeichen an sich selbst hat, stellt es auch an andere. Die Jungfrau gilt somit als die größte Kritikerin unter den Sternzeichen.

Auf diese Energien müssen wir uns jetzt zum Vollmond ein wenig vorbereiten. Vor allem, da einen Tag später Merkur, der Kommunikationsplanet, rückläufig wird, kann es zu Streitigkeiten kommen. Es ist also wichtig, in all dem Planen und Organisieren auch den Spaß und vor allem die Liebe nicht aus den Augen zu verlieren. Mit ein wenig Achtsamkeit und Besinnung können wir das aber mit Leichtigkeit in den Griff bekommen. Denn so ist das bei einer Jungfrau nun mal: Sie kann alles schaffen, was sie sich vornimmt!

