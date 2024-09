Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 20. September 2024

Stärken Sie Ihr Immunsystem

Der Stier-Mond erhöht heute die Infektanfälligkeit. Essen Sie darum viel frisches Obst und Gemüse, aber auch Wechselduschen und regelmäßige Saunagänge stärken das Immunsystem erheblich. Verspannungen im Na­ckenbereich, die an Stier-Tagen besonders häufig auftreten, sollten Sie mit Massagen bekämpfen, die die Nackenmuskulatur auflockern und gleichzeitig stärken. Gefährdet sind derzeit besonders die Zeichen mit Stier-, Löwe-, Wassermann- und Skorpion-Energie. Zahn- und Kiefer­behandlungen sollten an Stier-Tagen nur in dringenden Fällen durchgeführt werden.

Tipp des Tages:

Zum Frühstück gibts frischgepresste Säfte.

