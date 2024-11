Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 22. November 2024

Haben Sie das Gefühl, Sand in den Augen zu haben? Möchten Sie ständig am Auge reiben? Dahinter steckt häufig ein sogenanntes trockenes Auge. Dabei nimmt die Tränenflüssigkeit ab, der Augapfel ist nicht mehr richtig vor Umwelteinflüssen geschützt. Wer viel am Bildschirm arbeitet, leidet häufig darunter. Wird es nicht behandelt, kann es zu einer Bindehautentzündung kommen. Auslöser können auch Zugluft, verrauchte Räume, starke UV-Strahlung oder allergische Reaktionen auf Kosmetika sein. Insbesondere bei Löwe-Mond sollte darauf geachtet werden, diese Auslöser auszuschalten.

Tipp des Tages:

Brillengläser checken lassen.