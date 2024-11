Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 18. bis 24. November 2024

Das Mantra der Woche: "Ich bin bereit für einen Neuanfang!"

Die wichtigsten Einflüsse in dieser Woche kommen von Pluto, der in ein neues Zeitalter führt.

Bereits am Montag haben wir das Gefühl, dass „das“ noch nicht alles sein kann. Wir streben nach mehr, nach Höherem, und wenn wir nicht aufpassen, wollen wir zu viel. Dann können wir nach einem tiefem Fall, eine schmerzhafte Bruchlandung hinlegen. Merkur steht nämlich in Opposition zum Glücksplaneten Jupiter. Das spornt schon an und das ist auch gut und richtig. Wir können neue Ziele setzen und sie auch erreichen. Aber wenn daraus Gier wird, geht der Schuss nach hinten los.

Am Dienstag wird es dann magisch, zauberhaft und verzaubernd. Die Sonne verbindet sich mit Neptun. Wir fahren die Antennen aus und spüren eine starke Kraft, die nicht von dieser Welt ist. Sie verbindet uns mit Menschen, die wir verloren haben – aber nur, wenn wir uns dem auch öffnen und diese feinen, aber vielleicht auch schmerzhaften Empfindungen zulassen.

Dann wird es richtig spannend, wenn Pluto in den revolutionären Wassermann wandert. Jetzt ist der Zeitpunkt da, um das zu ändern, was uns zurückhält und ausbremst.

Am Donnerstag können wir mit der Sonne im Schützen sowieso nicht mehr stillhalten. Eine Reise ins Ungewisse kann unser Leben komplett verändern.

Aber Pluto kann noch mehr, denn er verbindet sich am Freitag mit der Sonne, was starke Heilkräfte verspricht. Körper, Geist und Seele profitieren von dieser enormen Heilenergie und das hilft dabei, ganzheitlich gesund zu werden. Und auch Venus und Saturn wirken ab Freitag, was so viel Fürsorge und Liebe in den Menschen weckt, dass sogar die Chance besteht, Kriege zu beenden und es neue Hoffnung auf Frieden gibt. Wäre das nicht wunderbar?