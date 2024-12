Das Gesundheitshoroskop für Mittwoch, 1. Januar 2025

Totes Meer Salz tut der Haut gut

Die Heilkräuter Aloe vera, Ringelblume, Lavendel, Kamille und Arnika entfalten intensiv ihre Wirkstoffe. Diese Kräuter können eingesetzt werden zur Hautpflege oder sogar bei Hautkrankheiten. An Steinbock-Tagen macht die Haut wieder mehr Probleme. Gefährdet sind die Zeichen mit Steinbock-, Krebs-, Widder- und Waage-Energie. Tipp bei Ekzem: Zur Hautreinigung eignet sich am besten Kernseife oder eine milde pH-neutrale Waschlotion. Zink- und Ringelblumensalbe eignen sich zur täglichen Hautpflege am besten. Ein Vollbad mit Salz aus dem Toten Meer lindert Beschwerden.

Tipp des Tages:

Eine Gesichtsmaske entspannt die Haut.