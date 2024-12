Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 5. Januar 2025

Mit dem Mond wellnessen

Der Mond ist im Zeichen Fische aktiv. Dieser trifft sich mit Neptun in Konjunktion. Das ist ein idealer Aspekt, um Ihr Zuhause in eine Wellnessoase zu verwandeln. Lassen Sie sich ein Bad einlaufen, zünden Sie Teelichter an, hören Sie entspannende Musik, lassen Sie die Hektik, den Kummer, die Sorgen und Ängste vor Ihrer Tür. Bevor Sie sich in die Badewanne legen, tragen Sie eine Gesichtsmaske auf, die Dämpfe erhöhen die Wirkkraft. Stressige Zeiten haben vor allem die Zeichen mit Jungfrau-, Fische-, Zwillinge- oder Schütze-Energie hinter sich. Ihnen würde so eine Auszeit sehr guttun.

Tipp des Tages:

Ein Bad ist eine wahre Wohltat.