Das Gesundheitshoroskop für Mittwoch, 2. Juli 2025

Meditation mit dem Waage-Mond

Haben Sie viel Krebs-, Steinbock-, Widder- und Waage-Energie in Ihrem Horoskop? Dann könnte Ihnen jetzt der Waage-Mond zu schaffen machen. Schmerzhaftes Ziehen oder ein dumpfer Schmerz im Rücken muss nicht immer Ischias sein, auch Nierenbeschwerden machen sich oft so bemerkbar. Erleichterung könnten meditative oder bewegliche Beschäftigungen bringen, wie z. B. Malen, Yoga, eine Tanz- oder Musiktherapie. Denn solche Therapien harmonieren mit dem Waage-Prinzip. Bei körperlicher Trägheit helfen Wechselduschen oder Bewegung an der frischen Luft.

Tipp des Tages:

Probieren Sie es doch mal mit Yoga.