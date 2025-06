Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 3. Juli 2025

Probleme mit den Nieren

Alles, was die Nieren an Waage-Tagen belastet, wirkt noch schädlicher als bei anderen Mondphasen. Versuchen Sie daher, dieses Organ nicht zu sehr zu belasten. Achten Sie bei Waage-Mond auf eine gute Wärmung der Nieren- und Blasengegend. Planen Sie an Waage-Tagen eine Trinkkur. Trinken Sie mindestens drei bis vier Liter am Tag. Wechseln Sie auch nach dem Baden im Schwimmbad Ihre nasse Badekleidung gegen eine trockene aus. Trocknen Sie sich gut ab. Besonders gefährdet, an Nierenleiden zu erkranken, sind die Zeichen mit viel Waage-, Widder-, Steinbock- und Krebs-Energie.

Tipp des Tages:

Viel trinken durchspült die Nieren.