Das Gesundheitshoroskop für Mittwoch, 7. August 2024

Erstellen Sie einen Ernährungsplan

Stellen Sie einen Ernährungsplan auf. Achten Sie darauf, dass dieser konsequent eingehalten wird. All jene, die in ihrem Horoskop viel Jungfrau-, Zwillinge-, Fische- und Schütze-Energie haben, vertragen bestimmte Speisen weniger gut. Meiden Sie notfalls Mehlspeisen, Hülsenfrüchte und vor allem zu fette Speisen. Dieser Tag ist gut geeignet, eine Kur- und Rehabilitationsmaßnahme oder eine orthopädische Behandlung zu beginnen. Die Wirksamkeit von Kräutern ist heute höher. Operationen im Bereich der Verdauungsorgane sollten nur in dringenden Fällen erfolgen.

Tipp des Tages:

Hirseflocken enthalten wenig Cholesterin.

