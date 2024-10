Das Gesundheitshoroskop für Montag, 14. Oktober 2024

Finger weg von Alkohol

An Fische-Tagen sollte man am besten die Finger vom Alkohol lassen. Bei zu viel Alkoholgenuss ist der Kater besonders stark und dauert länger. Lieber Finger weg vom Alkohol – das sollten die Zeichen mit Fische-, Jungfrau-, Zwillinge- und Schütze-Energie beachten. Außerdem sollten Sie an Fische-Tagen Ihren Füßen mehr Aufmerksamkeit schenken. Pflegen Sie diese ausgiebig und stärken Sie Ihre Füße mit gezielter Gymnastik, z. B. versuchen Sie einen Bleistift mit Ihren Zehen aufzuheben oder massieren Sie mit einem kleinen Tennisball Ihre Fußsohlen.

Tipp des Tages:

Gehen Sie früher schlafen als sonst.