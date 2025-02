Das Gesundheitshoroskop für Montag, 17. Februar 2025

Der Mond in der Waage noch zu Beginn der Woche steht für ein starkes Bedürfnis nach Harmonie und Ausgeglichenheit, was sich auch in der Gesundheit widerspiegelt. Heute ist es wichtig, im seelischen Gleichgewicht zu bleiben. Stress und Disharmonie können schnell zu gesundheitlichen Problemen führen, weshalb eine ruhige, harmonische Umgebung ideal wäre. Sanfte Sportarten wie Yoga oder Pilates sowie eine ausgewogene Ernährung fördern Ihr seelisches Wohlbefinden. Zu nervösen Störungen neigen momentan besonders die Zeichen mit Waage-, Widder-, Krebs- und Steinbock-Energie.

Tipp des Tages:

Sich etwas Schönes gönnen.