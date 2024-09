Das Gesundheitshoroskop für Montag, 23. September 2024

Achten Sie auf Ihre Atmung

Wer bereits an Atembeschwerden und Asthma leidet, der sollte körperliche Überanstrengung an Zwillinge-Tagen vermeiden. Gefährdet sind die Zeichen mit Jungfrau-, Schütze-, Zwillinge- und Fische-Energie. Diese neigen auch zu schneller oder zu flacher Atmung, was auf Dauer der Gesundheit schadet. Eine Atem­therapie harmoniert mit dem Zwillinge-Prinzip und sollte zu dieser Zeit be­gonnen werden. Verletzungen an Händen, Armen und Schultern kommen häufiger als sonst vor, auch Bronchitis. Bei Zwillinge-Mond sind oben genannten Zeichen besonders gefährdet.

Tipp des Tages:

Ein Spaziergang an frischer Luft.

