Ihr Gesundheitshoroskop für die Woche vom 23. bis 29. September 2024.

Wenn der Mond in den Zwillingen ist, ist man ja normalerweise sehr flink und geis­tig beweglich. Aber diese Mond-Energie hat auch eine Schwachstelle, denn ist man zu gestresst, lässt an Zwillinge-Tagen die Konzentration schneller nach. Geschwächte Konzentration kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, die sowohl physischer als auch psychischer Natur sein können. Häufige Ursachen sind Schlafmangel, Stress, ungesunde Ernährung, Dehydration und ein Mangel an körperlicher Bewegung.

Auch gesundheitliche Probleme wie Anämie, Schilddrüsenstörungen und psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen können die Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen. Um die Konzentrationsfähigkeit zu verbessern, gibt es mehrere wirksame Strategien. Stressmanagement-Techniken wie Meditation, Yoga oder tiefes Atmen können helfen, den Geist zu beruhigen und die Konzentration zu fördern.

Eine ausgewogene Ernährung, reich an Vitaminen und Mineralstoffen, unterstützt die Gehirnfunktion; insbesondere Lebensmittel wie Fisch, Nüsse, Früchte und Gemüse sind förderlich. Regelmäßige Pausen während der Arbeit oder beim Lernen sind wichtig, Körperliche Bewegung fördert die Durchblutung und damit auch die Sauerstoffversorgung des Gehirns. Schon regelmäßige Spaziergänge können einen positiven Effekt haben.

Nicht verpassen: Der Lotto-Tipp für Ihr Sternzeichen für die Woche vom 23. bis 29. September 2024