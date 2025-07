Das Gesundheitshoroskop für Montag, 7. Juli 2025

Pluto lindert Beschwerden

Auch wenn heute die Anfälligkeit für Ischias oder Kreuzschmerzen erhöht ist, dürfen wir Hoffnung schöpfen, denn Mond und Pluto stehen im Sextil. Das kurbelt die Selbstheilungskraft an. Beschwerden werden als nicht so stark empfunden. Besonders gefährdet sind dennoch die Zeichen mit viel Schütze-, Zwillinge-, Jungfrau- und Fische-Energie. Kräuter wie Lavendel, Rosmarin und Kapuzinerkresse, die an Schütze-Mond-Tagen verabreicht oder gesammelt werden, entfalten Ihre Wirksamkeit besonders gut. Mit Massagen oder einer Bewegungstherapie ist man bei Schütze-Mond besonders erfolgreich.

Tipp des Tages:

Massagen sind eine besondere Wohltat.