Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 10. Mai 2025

Jupiter verschafft einen Ausgleich

Mond und Jupiter verbinden sich im tollen Trigon und versprechen einen harmonischen Tag. Allerdings kann man an Waage-Tagen zu Entzündungen an Harnleiter und Nieren neigen. Menschen mit viel Waage-, Widder-, Krebs- und Steinbock-Energie im Geburtshoroskop sind stärker gefährdet als andere. Wenn Sie oft von Zweifeln und Ängsten geplagt sind, bringen Sie das mit Tanzen, Malen oder Gymnastik wieder in Einklang. Mit dem Waage-Prinzip harmonisieren folgende Kräuter besonders gut: Lavendel, Melisse, Baldrian, Schafgarbe und Bärentraube.

Tipp des Tages:

Kreativ sein lenkt von Ängsten ab.