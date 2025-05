Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 11. Mai 2025

Die Blase macht Probleme

Bei Skorpion-Mond ist die Blase besonders empfindlich. Kalte Füße können an diesen Tagen leicht Entzündungen von Blase und Nieren verursachen. Damit Keime, welche eine Blasenentzündung hervorrufen, keine Chance haben, sollten Sie mindestens 2 bis 3 Liter Wasser trinken. Gefährdet sind die Zeichen mit Stier-, Wassermann-, Löwe- und Skorpion-Energie. Gönnen Sie sich heute doch mal eine besondere Auszeit. Lassen Sie sich vielleicht in einem Wellness-Center verwöhnen oder starten Sie zu Hause in Ihrem Badezimmer ein ausgiebiges Pflegeprogramm. Das ist eine absolute Wohltat.

Tipp des Tages:

Gönnen Sie sich eine ausgiebige Pflege.