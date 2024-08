Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 17. August 2024

Sonnenschutz nicht vergessen

An Steinbock-Tagen ist es wieder an der Zeit, mehr für Ihre Haut zu tun. Die Wirkstoffe der Cremes und Salben ziehen besonders gut ein. Vergessen Sie nicht an heißen Tag den Sonnenschutz für Ihre Haut, denn ein Sonnenbrand schädigt die Haut sehr. Wer untrainiert bei Steinbock-Mond mit Joggen oder einer anderen Sportart beginnt, der könnte sofort Beschwerden mit den Knien bekommen. Sanfte Dehnungsübungen sollten deshalb bei keiner Sportart fehlen. Probleme mit dem Meniskus könnten jetzt vor allem die Zeichen mit Steinbock-, Widder-, Waage- und Krebs-Energie bekommen.

Tipp des Tages:

Beim Sport nicht übertreiben.

