Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 16. August 2024

Starke Nerven mit dem Mond

Der Steinbock-Mond stabilisiert die Nerven der Zeichen mit Jungfrau-, Stier- und Steinbock-Energie. Planen Sie mittags oder am Nachmittag einen kurzen Spaziergang. Es herrscht eine wunderbare Stimmung. Und Hauptsache, Sie sind an der frischen Luft. Sie ist Balsam für Gesundheit und Seele. Ihr Immunsystem wird auf natürliche Weise gestärkt. Anschließend eine Tasse grüner Tee sorgt für Gesundheit, Vitalität, neuen Schwung. Vor allem die Zeichen mit Krebs-, Steinbock-, Waage- und Widder-Energie sollten sich kurz an der frischen Luft bewegen.

Tipp des Tages:

Traubenzucker gibt verlorene Energie zurück.