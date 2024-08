Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 24. August 2024: Die Ernährung im Blick behalten

Achten Sie auf Ihre Ernährung

An Stier-Tagen sind Heißhungerattacken keine Seltenheit. Die Gier ist größer als die Gewissheit, dass einem zu viel und zu fettes Essen auch schaden kann. Hin und wieder darf man schon mal in die Fast-Food-Falle tappen, aber auf Dauer tun Sie sich nichts Gutes. Nach einem Tag Schlemmerorgie sollte man am nächsten Tag konsequenter sein. Auch eine Unterfunktion der Schilddrüse kann bei Stier-Mond aufgedeckt werden. Man ist träge, müde und antriebslos. Besonders neigen jetzt die Zeichen mit Stier-, Löwe- Skorpion und Wassermann-Energie dazu.

Tipp des Tages:

Finger weg von Fast Food.