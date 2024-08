Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 25. August 2024: In Gesellschaft geht es uns gut

Gute Laune mit Mond und Venus

Der Mond und Venus verbinden sich. Das macht gute Laune. Sie könnten heute Luftsprünge machen vor lauter Freude. Wenn Sie nicht arbeiten müssen, dann stehen Sie schon früh auf, frühstü­cken gemütlich und dann unternehmen Sie was Schönes. Rufen Sie gute Freunde an, treffen Sie sich zum Wandern oder einfach nur zum Kaffeetrinken. Sie haben garantiert viel Spaß mit­einander. Am Abend wird es dann gemütlich. Mit dem Stier-Mond können Sie herrlich entspannen. Lassen Sie sich ein Entspannungsbad einlaufen. Lesen Sie ein Buch, hören Sie Ihre Lieblingsmusik.

Tipp des Tages:

Ein Treffen mit Freunde macht Spaß.