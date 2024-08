Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 31. August 2024: Übernehmen Sie sich nicht

Ein zu hoher Leistungsdruck

Wer sich über die Maßen stresst, der treibt Raubbau am Körper. Dieser rächt sich irgendwann mit dem so genannten „Burn-out-Syndrom“. Das ist eine totale Erschöpfung, die bis zum körperlichen Zusammenbruch führen kann. Beachten Sie deshalb rechtzeitig die Warnsignale wie Migräne, Schlafstörungen, Bluthochdruck, Herzprobleme, sexuelle Unlust, Depression und Ängste. Ursachen sind sehr oft hoher Leistungsdruck im Job, man will sich beweisen. An Löwe-Tagen erhält man dann die Quittung. Das gilt vor allem für die Zeichen mit Löwe-, Stier-, Skorpion- und Wassermann-Energie.

Tipp des Tages:

Lenken Sie sich mit schönen Momenten ab.