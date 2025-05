Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 31. Mai 2025

Gönnen Sie sich eine Auszeit

Die Löwe-Energie wirkt sich an diesen Tagen sehr stark auf den Kreislauf aus. Selbst bei nichtigen Anlässen gerät man schnell in Rage und belas­tet somit das gesamte Kreislaufsystem. Un­geübte Sportler sollten sich nicht zu stark anstrengen. Beim Joggen und Fahrradfahren sollten Sie nicht an Ihre „Schmerzgrenze“ gehen. Zu Kreislaufproblemen kann es dabei hauptsächlich bei den Zeichen mit Löwe-, Stier-, Skorpion- oder Wassermann-Energie kommen. Tipp bei Kreislaufstörung: Zu niedriger Blutdruck kann mit Wechselduschen wieder in Schwung gebracht werden.

Tipp des Tages:

Radfahren tut dem Kreislauf gut.