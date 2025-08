Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 10. August 2025

Lassen Sie Ihre Seele baumeln

Mit Mond und Uranus im Quadrat geht der Tag hektisch los. Man spürt eine innere Unruhe und hat das Gefühl, ständig etwas tun zu müssen. Deshalb sollten Sie heute bewusst die Stille suchen. Suchen Sie sich einen stillen Ort, z. B. im Wald, auf einer Bank an einem See. Lassen Sie die Seele baumeln. Widmen Sie sich an diesem Fische-Tag auch Ihren Füßen. Fußbäder mit Heilkräuterzusätzen sind eine wahre Wohltat für müde und schwere Beine. Aber auch Ihre Seele kommt dabei zur Ruhe. Das gilt vor allem für die Zeichen mit Schütze-, Zwillinge-, Fische- und Jungfrau-Energie.

Tipp des Tages:

Die Stille des Waldes streichelt Ihre Seele.