Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 9. August 2025

Unruhe mit dem Vollmond

Heute ist Vollmond im Wassermann. Das macht unruhig und man hat das Gefühl, irgendwie mit seiner Arbeit nicht fertig zu werden. Man stresst sich quasi selbst zu sehr. Am Abend hält die innere Unruhe noch an und man kann schlecht einschlafen. Das gilt vor allem für die Zeichen mit Stier-, Löwe-, Wassermann- und Skorpion-Energie. Tipp: Beginnen Sie den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück. Lassen Sie sich Zeit dabei. Am Nachmittag machen Sie einen langen Spaziergang, ohne auf die Uhr zu schauen. Das tut Ihnen ausgesprochen gut und entstresst.

Tipp des Tages:

Lavendel oder Melisse lässt Sie gut schlafen.