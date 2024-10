Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 13. Oktober 2024

Beim Sport nicht übertreiben

Mond und Uranus wirken im Quadrat und können die Muskeln und Gelenke in Mitleidenschaft ziehen, wenn diese zum Beispiel beim Sport überbeansprucht werden. Gehen Sie lieber lange an der frischen Luft spazieren oder gehen Sie wandern. Sauna, zu langes Sitzen oder Stehen sollten in nächster Zeit vor allem die Zeichen mit Löwe-, Stier-, Skorpion- und Wassermann-Energie meiden. Es kann zu Venenentzündungen kommen. Und da sich auch noch der Mond im Wassermann befindet, ist diese Möglichkeit gar nicht so unwahrscheinlich. Beugen Sie rechtzeitig vor.

Tipp des Tages:

Dehnübungen tun dem Körper so gut.

