Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 25. Mai 2025

Endlich mal ausschlafen

Gönnen Sie sich heute eine Auszeit, nur für sich allein, da sich Mond und Uranus in Konjunktion treffen. Das kann heute auch zu starker Unruhe führen. Schlafen Sie deshalb erst mal richtig aus, frühstü­cken Sie dann gemütlich, gehen Sie am Nachmittag eine Stunde spazieren und eröffnen Sie anschließend in Ihrem Badezimmer Ihr eigenes Spa: mit Bad, Fuß- und Hautpflege, Massage etc. Gönnen Sie sich auch eine Extraportion Vitamine da heute auch die Infektanfälligkeit erhöht ist. Das gilt vor allem für die Zeichen mit Stier-, Skorpion-, Wassermann- und Löwe-Energie.

Tipp des Tages:

Ein Lavendelbad am Abend entspannt.